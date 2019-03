La météo du mercredi 20 mars : dégradé et nuageux au Nord, du soleil ailleurs

Le temps mercredi sera dégradé et nuageux dans le nord du pays, selon les prévisions de Météo-France. De la Bretagne à la frontière belge, le temps sera brumeux au lever du jour. Les nuages resteront nombreux sur ces régions dans la journée. Quelques rayons de soleil pourront temporairement faire leur apparition. Des Pays de la Loire à la Lorraine, le ciel alternera équitablement entre nuages et éclaircies.

Du soleil partout ailleurs. Sur le reste du pays, le soleil s'imposera. Sur le relief des Pyrénées et la Corse, quelques passages nuageux seront attendus mais le temps restera sec. La Tramontane sera encore sensible le matin avec des rafales entre 50 et 70 km/h. Le vent d'est sera modéré sur les côtes de Provence.

Maximales autour de 15 degrés. De faibles gelées seront de nouveau attendues du Massif central au Nord-Est. Les minimales seront proches de 0 degré localement dans les vallées du Sud-Ouest. Sinon, elles seront comprises entre 2 et 7 degrés en général, jusqu'à 8 à 10 degrés en Corse. Les maximales atteindront 12 à 15 degrés sur la moitié nord et dans le Centre-Est, 14 à 18 degrés dans le Sud.