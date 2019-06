La météo du mercredi 12 juin : encore instable

Le temps mercredi sera encore instable dans un grand quart nord-ouest, selon les prévisions de Météo-France.

Des orages dans un grand quart nord-ouest

En Nouvelle-Aquitaine des Landes aux Deux-Sèvres, aux Pays-de-la-Loire et en Bretagne, le ciel sera bien nuageux, toute la journée avec de fréquentes ondées orageuses. De plus, du grésil, voire de la grêle, pourront s'ajouter à l'orage. Ce temps perturbé gagnera progressivement, au fil des heures, la Normandie. L'amélioration gagnera le nord de l'Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin dans l'après-midi, avec des averses devenant plus éparses mais toujours à caractère orageux. Le Centre et l’Île-de-France connaîtront une matinée nuageuse avec quelques averses. L'après-midi, les nuages seront plus menaçants et des pluies orageuses se développeront localement.

Les Hauts-de-France ne sont pas épargnés, les averses, avec isolément des coups de tonnerre, avec possibilité, isolément, de grêle, remplacent progressivement les pluies matinales.

Un temps fragile ailleurs

Dans le Grand-Est, et en Franche-Comté, après des pluies ou averses au lever du jour, l'accalmie arrivera. Le temps deviendra plus sec, exceptée la Champagne qui conservera un risque d'averses jusqu'au soir. De Midi-Pyrénées en remontant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne, le ciel sera variable et une ondée éparse pourra se produire par endroits. L'après-midi, l'amélioration sera plus franche. Elle débutera même en matinée dans la vallée du Rhône.

Enfin, Languedoc-Roussillon et PACA resteront inséparables du soleil, qui sera bien présent malgré des passages temporaires de nuages d'altitude. En Corse, des entrées maritimes toucheront en début de journée, l'est des côtes. À part cette grisaille localisée, le temps sur l'Île de Beauté sera variable et le ciel s'éclaircira favorablement l'après-midi.

Températures

Le vent sera sensible de sud-ouest en Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, dans le Limousin, des rafales à 70 km/h seront possibles à la mi-journée jusqu'en milieu d'après-midi. Les températures minimales avoisineront 7 à 14 degrés, jusqu'à 15 à 18 degrés en Corse. Les maximales s'échelonneront de de 15 à 18 degrés, dans le Nord-Ouest à 18/24 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 26 en Corse.