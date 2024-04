Les pluies arrivées la veille par l'ouest arroseront mercredi matin le flanc est du pays, selon les prévisions de Météo-France. Le risque de crues concerne par ailleurs quatre départements mercredi, l'Yonne restant en vigilance rouge et l'Aube, la Haute-Marne et la Côte d'Or en vigilance orange.

Ces pluies seront plus conséquentes des Hauts de France au Grand-Est jusque sur la Bourgogne-Franche-Comté et seront plus éparses sur les Alpes et la région PACA. Il neigera un peu sur les massifs au delà de 1.600m.

L'ensoleillement deviendra plus généreux en cours de matinée mercredi du bassin d'Arcachon vers le golfe du lion et les Pyrénées. Sur le reste du pays, le ciel alternera entre éclaircies et averses, accompagnées d'un vent d'ouest soufflant jusqu'à 70 km/h en pointes.

De fréquentes averses

L'après-midi, le soleil restera d'actualité de la côte landaise aux plages languedociennes, du sud de la région PACA à la Corse. De rares éclaircies composeront avec de fréquentes averses sur les trois quart nord du pays, il neigera sur le nord des Alpes au delà de 1.800m. Le tonnerre sera possible sur le Nord-Est, tandis qu'une nouvelle dégradation pluvieuse abordera la pointe de Bretagne en cours d'après-midi. Le vent de secteur Ouest dominant soufflera jusqu'à 80 km/h.

Au lever du jour, le thermomètre affichera de 7 à 11 degrés sur la moitié ouest du pays, entre 4 et 8 plus à l'est, 9 à 12 en bords de mer. Les maximales seront de l'ordre de 14 à 17 sur la moitié nord, de 17 à 21 plus au sud avec des pointes jusqu'à 22 ou 23 aux pieds des Pyrénées.