La météo du mardi 8 janvier : retour de la neige sur les massifs

Mardi, le ciel sera assez gris sur le pays à l'exception du Sud-Est où les éclaircies domineront, selon les prévisions de Météo-France.

De la neige du Jura aux Vosges. Le temps sera perturbé dans le Nord-Est avec de la neige à basse altitude du Jura aux Vosges et dans les vallées intérieures des Alpes le matin. Cette limite pluie-neige remontera vers 700/800 m. Elle restera basse sur les Alpes du nord. Du Centre-Est aux Ardennes, des pluies se produiront en matinée. Elles seront faibles de la Bretagne au Massif central. La neige tombera à partir de 700/800 m sur l'Auvergne, et des phénomènes glissants sont à prévoir au sud du Massif central.

Dans l'après-midi, un temps faiblement pluvieux s'imposera sur le Sud-Ouest avec un peu de neige sur les Pyrénées vers 1000/1200 m. La neige continuera de tomber sur les Alpes. Le temps sera plus sec du Poitou à la frontière belge mais les nuages domineront encore.

Dans le Sud-Est, le ciel alternera entre éclaircies et passages nuageux, pouvant donner quelques gouttes en Corse. Mistral et Tramontane resteront bien sensibles dans leur domaine avec des rafales atteignant les 100 km/h. Sur le relief des Alpes, le vent sera également modéré, ainsi que sur le Nord-Est. De faibles gelées sont attendues localement dans le Sud-Ouest.

Températures. Dans le Nord-Est et le nord de la vallée du Rhône, les minimales seront comprises entre 0 et 4 degrés, 1 à 5 degrés dans le Sud-Est. Sur un quart Nord-Ouest, elles s'échelonnent entre 4 et 7 degrés. Les maximales atteindront 3 à 7 degrés du Nord-Est au Sud-Ouest, 6 à 11 degrés sur le Nord-Ouest et sur la côte atlantique, 10 à 16 degrés en bord de Méditerranée.