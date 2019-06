La météo du mardi 4 juin : perturbé avec des averses orageuses

Le temps sera perturbé mardi avec des averses orageuses, selon les prévisions de Météo France.

Averses et coups de tonnerre

Le ciel sera chargé du nord de l'Aquitaine aux Ardennes. Les premières averses toucheront les régions du Poitou aux Pays de la Loire tôt le matin. Elles s'étendront à la Bretagne et la Normandie en cours de matinée en s'accompagnant de coups de tonnerre. En début d'après-midi, ces ondées se décaleront du Centre aux Hauts-de-France. L'activité se renforcera au fil des heures avec des averses soutenues, pouvant se faire sous forme de grêle par endroits, de l'est des Pays de la Loire à la frontière belge notamment, avec des orages nombreux et de fortes rafales de vent.

Sur la Bretagne, les passages d'averses rythmeront l'après-midi avec quelques coups de tonnerre. De la Bourgogne aux Ardennes, des rafales de vent sont attendues sous des averses pouvant être soutenues. Du Sud-Ouest à l'Alsace Lorraine, le début de journée se déroulera sous un ciel peu nuageux. Dans l'après-midi, les nuages gagneront du terrain sur l'Aquitaine et donneront les premières ondées. Le ciel se couvrira par la suite de l'Occitanie à l'Auvergne. Des averses se développeront à partir de la soirée sur le pays basque et les Landes, puis s'étendront jusqu'au Centre. Elles seront marquées, avec de la grêle pouvant tomber localement.

L'est relativement préservé

Les régions se situant du Sud-Est à l'Alsace Lorraine resteront à l'écart de ce temps agité. Le soleil sera bien généreux, hormis quelques entrées maritimes autour du golfe du Lion. Quelques averses se déclencheront tout de même sur les Alpes. Le vent de sud sera soutenu dans la vallée du Rhône.

Le matin, les températures seront comprises entre 9 et 13 degrés sur un quart Nord-Ouest, 11 à 16 degrés sur le reste du pays en général. Les températures maximales seront en hausse avec jusqu'à 29 à 35 sur un quart Nord-Est, 24 à 31 degrés du nord au sud et 18 à 23 degrés des côtes de Manche au littoral atlantique.