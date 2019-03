La météo du mardi 26 mars : du vent au Sud, de la pluie en Corse, du beau temps ailleurs

Le vent soufflera au Sud, la pluie tombera en Corse, mais la journée de mardi sera ensoleillée sur la majeure partie du pays, a annoncé lundi Météo France.

Du vent et quelques averses. Le mistral et la tramontane seront bien présents, surtout en début de journée, où des rafales de vent pourront atteindre 100 km/h. Une instabilité s'installera dans le Var et les Alpes-Maritimes avec la présence d'averses. Au programme, en Corse : nuages et ondées, localement orageuses, le cumul de pluie pourra être important avec une limite pluie-neige dès 900 mètres d'altitude. Ce temps instable sera accompagné par un fort vent de nord-est autour de 100-110 km/h sur les rivages de PACA et l'île de Beauté.

De petites gelées en matinée. Sur un grand tiers nord-est du pays, du Poitou à l'Alsace, la journée débutera sous les nuages. En cours de journée, les éclaircies se développeront. Seule la région Grand-est conservera un temps plus mitigé. Le matin, de petites gelées entre 0 et -2 degrés se produiront un peu partout, ailleurs, les minimales iront de 1 à 6 degrés en général, jusqu'à 7 à 9 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 10 à 18 degrés du nord au sud.