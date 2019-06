La météo du mardi 25 juin : canicule dans de nombreuses régions

Mardi, si la météo sera encore instable dans le nord-ouest du pays, le temps sera sec et très chaud ailleurs, avec une canicule dans de nombreuses régions, avertit Météo-France.

53 départements en vigilance orange

Une vigilance orange pour canicule a été lancée sur 53 départements : l'ensemble des départements des régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Île de France et Centre Val de Loire, ainsi que les départements suivants : Ain (01), Allier (03), Cantal (15), Charente (16), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Haute-Loire (43), Lot (46), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Vienne (86), Haute-Vienne (87).

© Météo-France

Ciel chargé dans le Nord-Ouest et les Hauts-de-France, soleil ailleurs

Dans la région Pays de Loire, et de la Bretagne jusqu'à la Normandie, il faudra encore compter sur quelques averses localisées. L'après-midi, le caractère orageux se mettra en place, et un coup de tonnerre pourra donc accompagner localement une ondée. Sur les Hauts-de-France, des nuages bas côtiers seront présents le matin, ils se dissiperont mais le ciel restera malgré tout chargé. Plus dans les terres, le ciel sera garni de cumulus et de nuages d'altitude.

Dans le Sud-Ouest, excepté des nuages côtiers matinaux, le soleil s'imposera facilement malgré quelques bancs de nuages d'altitude inoffensifs. Du nord de la Nouvelle-Aquitaine au Centre et de l'Île-de-France jusqu'au Grand-Est, après quelques voiles nuageux le matin, le soleil finira par dominer largement. Sur le reste du pays, le soleil sera omniprésent et la chaleur bien installée.

Le vent d'autant sera sensible en journée sur les reliefs du Tarn avec des pointes à 70 km/h. Il se renforcera dans la nuit, touchant aussi le Lauragais avec des rafales possibles de 80 à 90 km/h.

Jusqu'à 38 degrés dans le Vaucluse

Les températures seront le fait marquant de la journée. Les minimales afficheront 12 à 16 degrés en Bretagne et Basse-Normandie, 17 à 21 sur le pays, jusqu'à localement 24 sur la Côte d'Azur, à 25 en Haute-Corse. Les maximales resteront douces sur le littoral breton et de la Manche, le mercure affichant 20 à 24 degrés. Sur les plages atlantiques, il fera entre 23 - en Bretagne - à 25 degrés sur les plages landaises et des Pyrénées Orientales. Sur le reste du pays, la hausse des températures continuera. Le thermomètre montera en général de 30 à 34 degrés, jusqu'à 36 localement dans le Nord-Est, dans les vallées d'Auvergne, en Rhône-Alpes et en Provence. Localement, les 38 degrés pourraient être atteints dans le Vaucluse.