La météo du mardi 18 juin : chaud avec des risques d'orages en soirée dans le Nord-Ouest

Il fera encore chaud mardi avec des températures pouvant aller jusqu'à 35 degrés dans le Sud-Ouest, mais le ciel deviendra menaçant en soirée dans le Nord-Ouest, avec un risque d'orages forts, selon Météo-France.

Gris à l'ouest, puis à l'est

Sur la moitié ouest, la matinée se déroulera sous un ciel plutôt gris, avec quelques averses se déclenchant sur la Bretagne. Les nuages gagneront du terrain au fil des heures et s'étendront à l'est. Dans le Sud-Ouest et en bord de Méditerranée, de belles éclaircies se développeront. Le ciel restera voilé ailleurs.

Dans l'après-midi, quelques ondées seront possibles sur le Nord-Ouest, ainsi que sur le relief des Pyrénées et des Alpes. En soirée, le ciel sera menaçant des Pays-de-la-Loire à la frontière belge. De nombreuses averses se mettront en place. Elles s'accompagneront de forts orages par endroits, ainsi que de chutes de grêle et de rafales de vent.

En première partie de nuit, le temps se dégradera sur la moitié ouest avec quelques averses.

Chaleur, chaleur

Les températures minimales seront comprises entre 11 et 14 degrés au nord de la Seine, 14 à 18 sur le reste du pays. Les maximales s'échelonneront entre 19 et 24 degrés sur les côtes de la Manche, 23 à 32 degrés du nord au sud, jusqu'à 30 à 35 degrés dans le Sud-Ouest.