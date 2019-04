La météo du lundi 8 avril : nuages et pluie

Le temps lundi sera marqué par un ciel gris et nuageux sur tout le pays, le plus souvent accompagné de pluie, selon les prévisions de Météo-France. En début de journée, on retrouvera des brumes et brouillards dans l'intérieur de la Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Basse-Normandie, sous un ciel assez nuageux.

Des Hauts de France et de la Haute-Normandie au Grand-Est et à la Bourgogne Franche-Comté, le temps restera gris et faiblement pluvieux la majeure partie de la journée, la pluie laissant la place à des averses éparses l'après-midi. Quelques coups de tonnerre seront possibles le long des frontières belges. Il neigera sur le Jura à partir de 1.200 mètres.

Des rafales de vent à 70km/h en Corse. Une nouvelle perturbation rentrera lentement en matinée par la façade atlantique, apportant des pluies de la pointe bretonne vers l'Aquitaine. Les précipitations prendront un caractère instable l'après-midi en se décalant vers l'Est, de la Bretagne vers Midi-Pyrénées. Il neigera sur les Pyrénées au dessus de 1.600 mètres. Ailleurs, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies. Quelques averses se développeront l'après-midi sur les Alpes frontalières et le relief corse. Un vent de secteur ouest se renforcera sur les caps corses avec des rafales à 70 km/h l'après-midi.

De 12 à 17 degrés en moyenne dans l'après-midi. Le matin, les températures iront de 1 à 9 degrés de l'intérieur vers les côtes avec localement 0 à -1 degré dans les vallées du Massif-central et des Alpes. L'après-midi, il fera 12 à 17 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 18 à 19 degrés dans le Sud-Est.

>> Voici la carte météo de lundi :

Carte Météo-France.