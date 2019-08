La météo du lundi 5 août : très nuageuse dans le Nord-ouest, bien ensoleillée dans le sud

Le temps sera très nuageux lundi dans le Nord-ouest mais bien ensoleillé dans le sud du pays, selon les prévisions de Météo-France.

En Bretagne et dans le Cotentin, après un début de journée sous un ciel bien encombré et un peu de pluie, des éclaircies reviendront l'après-midi.

Le soleil dominera sur la moitié nord

En revanche, des Pays de Loire jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, les éclaircies matinales seront rapidement remplacées par des nuages, voire quelques gouttes. Sur le reste de la moitié nord, le soleil dominera malgré un ciel voilé. Ailleurs, excepté au sud de la Garonne où de nombreux nuages bas encombreront le ciel le matin et, temporairement, le littoral languedocien, le temps sera encore bien ensoleillé.

Mais sur le relief des Alpes, du Massif central et des Pyrénées, des nuages se développeront et des averses localement orageuses pourront toucher l'après-midi les massifs alpin et central.

Jusqu'à 36 degrés en Provence

Le vent de secteur sud-ouest sera sensible sur les côtes bretonnes et de la Manche.

Les températures minimales seront globalement comprises entre 13 et 19 degrés, 17 à 23 degrés près de la Méditerranée. Les maximales seront en légère baisse, avec 20 à 25 degrés près de la Manche, 25 à 30 degrés des frontières du nord jusqu'aux Pays de Loire et à la Nouvelle-Aquitaine, 29 à 34 degrés ailleurs, jusqu'à 35 ou 36 en basse vallée du Rhône et en Provence.