La météo du lundi 4 février : encore perturbé, un peu de neige

Le temps lundi sera marqué par une nouvelle perturbation par le nord-ouest du pays et un peu de neige attendue de la Mayenne et de la Sarthe à la Normandie et aux Hauts de France parfois jusqu'au Poitou, selon les prévisions de Météo-France.

En Bretagne d'abord... La perturbation s'étendra en matinée de la Bretagne et des Pays de Loire à la Normandie et les Hauts de France. Elle s'accompagnera d'un vent modéré de sud-ouest en bordure de Manche avec des rafales à 70-80km/h.

... puis dans le Sud-Ouest. L'après-midi, le temps perturbé et pluvio-neigeux s'étendra du Sud-ouest à la frontière belge. Avant l'arrivée de la pluie, la neige se signalera parfois jusqu'en plaine, notamment du Nord à la région Centre et dans le Massif central et temporairement vers 1.000 m sur les Pyrénées. Un temps variable plus frais avec quelques rares éclaircies reviendra en journée sur le Nord-ouest.

Quelques éclaircies dans l’Est. Le temps sera plus calme à l'Est avec des éclaircies. Mais rapidement le ciel se voilera à l'approche de la dégradation qui arrivera par l'ouest. La tramontane faiblira en matinée. Quelques averses orageuses menaceront encore localement en matinée la Corse.