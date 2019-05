La météo du lundi 27 mai : temps maussade sur la Corse, et du Sud-Ouest au Nord-Est

Le temps lundi sera maussade sur la Corse ainsi que du Sud-Ouest au Nord-Est, selon les prévisions de Météo-France publiées dimanche.

Sur le Languedoc-Roussillon et dans la vallée du Rhône, le ciel sera lumineux avec de belles éclaircies. Le mistral et la tramontane souffleront respectivement jusqu'à 70 et 90 km/h en rafales. Sur la Corse, en revanche, le temps restera très nuageux et pluvieux la majeure partie de la journée.

Jusqu'à 28 degrés dans le Sud-Est

Du Nord au Nord-Ouest, après une matinée très nuageuse avec quelques gouttes, les nuages laisseront percer de belles éclaircies dans l'après-midi. Sur le reste du pays, le ciel restera chargé tout au long de la journée avec de petites pluies ou averses passagères.

Le matin, les températures iront de 9 à 14 degrés, jusqu'à 15 à 17 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 16 à 23 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 24 à 28 degrés dans le Sud-Est.