La météo du lundi 25 mars : un temps plus variable et nuageux

Le temps lundi sera plus variable et nuageux en général avec quelques averses sur le relief de l'Est, selon les prévisions de Météo-France.

Après avoir traversé la moitié nord durant la nuit, des bancs de nuages bas s'installeront entre le Sud-ouest, le Massif central et le Centre-Est. Quelques nuages matinaux plus épais domineront également au nord de la Seine et plus particulièrement le long des frontières du Nord.

Des averses sur le Massif central et le relief de l'Est. En journée, les éclaircies s'élargiront sur la moitié sud tandis que le ciel restera plus variable au Nord. Des averses se développeront sur le Massif central et le relief de l'Est, donnant quelques flocons vers 700 mètres sur les Vosges, et vers 1.000/1.200 mètres sur le Jura et les Alpes du Nord.

Le soleil dominera toute la journée sur les régions méditerranéennes, balayées par un vent de nord au nord-ouest qui se renforcera. La tramontane et le mistral souffleront à 70/90 km/h du Roussillon à la vallée du Rhône, localement proche de 100 km/h en basse vallée du Rhône en toute fin de journée.

Jusqu'à 23 degrés dans le sud-est. Les températures minimales varieront entre 1 et 7 degrés en général, avec quelques gelées sur le quart nord-est et 8 à 12 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, les maximales atteindront 10 à 14 degrés sur la moitié nord d'Est en Ouest, 14 à 18 degrés sur la moitié sud et 19 à 23 sur le sud-est du pays.