La météo du lundi 23 décembre : nuages, averses et vents

Le temps lundi sera encore nuageux avec des averses dans l'ouest et surtout le relief de la Corse, selon les prévisions de Météo-France. Certains cours d'eau de la Charente-Maritime, de l'Ille-et-Vilaine et du Finistère sont en vigilance orange pour le risque de crues. La Savoie est placée en vigilance orange pour avalanches.

Sur le pourtour méditerranéen, le soleil prédominera malgré quelques débordements nuageux. On enregistrera quelques rafales de 70 à localement 90 km/h dans le domaine de la Tramontane, sur le Var et les Alpes-Maritimes.

Une matinée ponctuée d'averses

Du nord de Midi-Pyrénées, du Massif Central et de Rhône-Alpes au nord de la Seine et au nord-est, la matinée sera chargée et encore ponctuée d'averses.

En journée, les ondées seront fréquentes des frontières allemandes au massif alpin. Il neigera de nouveau en quantité à partir de 1.000/1.200 m sur les Alpes du nord. Ailleurs, les ondées s'espaceront et céderont même la place à un ciel temporairement plus lumineux de la Normandie au centre du pays.

Jusqu'à 17 degrés près de la Méditerranée

À l'ouest, après quelques éclaircies matinales, le ciel se voilera, des pluies faibles puis modérées envahiront la Bretagne, les Pays de la Loire et le nord de la Nouvelle-Aquitaine dans l'après-midi.

Le vent d'ouest à sud-ouest deviendra faible à modéré dans les terres. Il atteindra temporairement 70 km/h sur les côtes de Manche en matinée, sur les côtes bretonnes et vendéennes l'après-midi.

Le matin, les températures seront comprises entre 4 et 8 degrés dans les terres, entre 8 et 11 en bord de mer. L'après-midi, elles afficheront 8 à 12 degrés des frontières du nord à l'Auvergne Rhône-Alpes, 11 à 14 à l'ouest avec localement 15/16 sur le sud-Aquitaine. Il fera 14 à localement 17 près de la Méditerranée.