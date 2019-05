La météo du lundi 20 mai : un temps encore globalement instable

Sur les plaines du Roussillon et l'Hérault, le soleil sera voilé mais l'impression lumineuse et la tramontane - qui soufflera jusqu'à 60 à 80 km/h en matinée, se fera plus modérée ensuite, indique Météo-France dans son bulletin dimanche.

Des averses

Sur le reste du pays, la journée débutera sous un ciel souvent chargé et ponctué d'ondées faibles, avec des pluies plus continues entre la Franche-Comté et les Alpes du nord. Il neigera au-dessus de 2.000 m sur le massif alpin. Dans l'après-midi, l'instabilité redémarrera. Les averses resteront isolées sur le nord de la Bretagne et du Nord Pas-de-Calais à l'Ile-de-France. Elles se multiplieront ailleurs et évolueront parfois jusqu'à l'orage, notamment des frontières allemandes à l'est de PACA et de la Basse-Normandie aux Pays de la Loire. Elles seront entrecoupées de quelques éclaircies sur la moitié ouest du pays.

Côté mercure

Au lever du jour, le thermomètre affichera 10 à 13 degrés sur les zones littorales, 7 à 11 degrés dans les terres. Les températures maximales seront stationnaires ou en légère hausse, comprises entre 17 et 20 degrés en général, entre 19 et 23 degrés sur le pourtour méditerranéen.