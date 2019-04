La météo du lundi 15 avril : nuageux à l'Ouest, ensoleillé à l'Est

Le temps lundi sera nuageux à l'Ouest, ensoleillé à l'Est, selon les prévisions de Météo France.

Une perturbation stagnera sur la façade ouest et donnera quelques pluies sur la Bretagne en journée. Elle s'accompagnera d'un vent d'est modéré. Le soir, le vent tournera brusquement au secteur ouest sur la côte aquitaine avec temporairement des rafales pouvant atteindre 80 à 90 km/h sur le littoral. Le temps deviendra pluvieux, parfois orageux, sur le Sud-Ouest en soirée et durant la nuit suivante. Sur les Alpes frontalières et la Corse, le ciel restera variable avec un faible risque d'averse l'après-midi.

Du soleil malgré un voile nuageux

En revanche, sur le reste du pays, le soleil dominera, malgré un voile nuageux présent le matin de la Normandie vers le Sud-Ouest, qui gagnera l'Est en cours d'après-midi. Le vent marin soufflera modérément sur le Languedoc, et le vent d'autan se mettra en place dans son domaine dès la mi-journée avec des pointes à 70 km/h.

Le matin, les gelées entre 0 et -2 degrés seront fréquentes sur le nord et l'est du pays. Ailleurs, les minimales iront de 1 à 7 degrés, jusqu'à 8 à 10 près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 13 à 17 degrés au nord et à l'est de la Loire, 17 à 21 degrés au Sud, et jusqu'à 22 à 24 degrés au sud de la Garonne.