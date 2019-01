La météo du lundi 14 janvier : journée ensoleillée sur la Bretagne et le pourtour méditerranéen

Le temps lundi sera marqué notamment par le retour de quelques éclaircies sur le Nord-Ouest, selon les prévisions de Météo France.

Une matinée pluvieuse sur une large part de la France. Sur le quart sud-ouest, le Massif Central et de Rhône-Alpes à la Bourgogne Franche-Comté et l'Alsace, la matinée sera pluvieuse. Il neigera en montagne au-dessus de 800 à 1.000 mètres des Vosges aux Alpes du nord et au Massif Central, plus faiblement vers 1.500 mètres sur les Pyrénées. L'après-midi, les pluies deviendront éparses en plaine et laisseront percer de fugaces éclaircies.

Les précipitations resteront plus fréquentes aux abords des massifs, avec une limite pluie-neige en baisse vers 600-800 mètres d'altitude sur le relief de l'est. Le vent sur le relief alpin et le risque d'avalanches sur les massifs savoyards, restent importants. Du nord de la Seine et du Centre au Nord-Est, courtes éclaircies et passages nuageux parfois porteurs d'une averse alterneront.

Un ciel plus clément sur l'Ouest et le pourtour méditerranéen. En Bretagne puis jusqu'au Pays de la Loire, le ciel sera plus clément avec quelques bons moments ensoleillés. Excepté quelques passages nuageux sur le pourtour du Golfe du Lion et l'ouest de la Corse en matinée, le soleil sera souvent généreux sur les régions méditerranéennes, les Alpes du sud et l'Ile de Beauté. Toutefois, tramontane et mistral gâcheront encore la journée, avec des rafales prévues de 80 à localement plus de 100 km/h.

Une journée fraîche. Il fera entre 3 et 8 degrés en général, entre 7 et 11 sur les côtes méditerranéennes. Les maximales seront en légère baisse à l'Est, afficheront 5 à 9 degrés du Grand Est au Centre-Est, 8 à 12 degrés ailleurs, 12 à 15 près de la Grande bleue à localement 17-18 sur la Côte d'Azur et la Corse.