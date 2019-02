La météo du jeudi 7 février : de la pluie

Le temps jeudi sera pluvieux du Sud-Ouest vers le Nord-Est, et marqué par des averses sur le Nord-ouest et le Nord, selon les prévisions de Météo-France. Du Sud-ouest au Nord-est, le temps s'annonce bien gris et humide avec quelques faibles pluies qui se limiteront en fin de journée aux régions pyrénéennes, au Massif central et à la façade est du pays jusqu'aux Alpes centrales.

Il neigera faiblement en fin de journée vers 1.000/1.100m sur le Massif-central et les Alpes du nord. A l'arrière, un ciel de traîne avec quelques éclaircies apportera quelques averses côtières le matin sous un vent assez fort d'ouest sur les côtes de Manche avec des rafales proches de 60 à 70km/h.

Maximales de 7 à 16 degrés. En journée, les averses se multiplieront et pénétreront dans l'intérieur sur le nord-ouest et le nord du pays, mais le vent sur la côte s'atténuera un peu. Autour de la Méditerranée, le temps sera plus clément sous un ciel voilé par moments. La tramontane et le mistral se mettront en place en fin de journée.

Les températures minimales varieront de -1 à 4 degrés à l'Est, 5 à 9 à l'Ouest et autour de la Méditerranée. Les maximales s'échelonneront de 7 à 13 degrés du Nord-Est vers le Sud-Ouest, 14 à 16 autour de la Méditerranée.