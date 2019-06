La météo du jeudi 6 juin : plus calme, avec une petite instabilité du Nord-Ouest au Nord-Est

Le temps sera plus calme jeudi, avec une petite instabilité du Nord-Ouest au Nord-Est, selon les prévisions de Météo France diffusées mercredi.

Un ciel variable mais globalement plus clair

De la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie en remontant jusqu'à l'Auvergne, le ciel sera variable et les éclaircies prédomineront. Le temps sera sec jusqu'au soir. Sur le littoral méditerranéen et la Corse, le soleil sera bien présent toute la journée, agrémenté de nuages d'altitude inoffensifs. Ce temps ensoleillé gagnera l'après-midi la région Paca, le Languedoc et l'est de la région Occitanie.

Sur la façade est - de l'Alsace et la Franche-Comté à Rhône-Alpes et jusqu'aux Alpes du Sud -, le temps sera couvert en début de journée et des pluies résiduelles se produiront encore. Au fil des heures, les précipitations disparaîtront et le ciel se déchirera favorablement. Sur les reliefs alpin et pyrénéen, en fin d'après-midi, quelques averses pourront se former très localement. Sur les régions de l'Ouest - Pays de la Loire, Bretagne, Normandie -, le soleil percera par moments les nuages et, localement, quelques averses seront possibles. En fin d'après-midi, le ciel se chargera plus franchement en nuages. Ils pourront alors donner des averses un peu plus fréquentes.

Dans le Grand-Est, les Hauts-de-France, la Bourgogne, l’Île-de-France et le Centre Val de Loire, le temps sera variable. En matinée, quelques ondées seront encore possibles. L'après-midi, elles ne concerneront plus que les Hauts-de-France et le Grand-Est.

Le vent, en basse vallée du Rhône, sera de composante nord à nord-est et soufflera modérément. L'après-midi, sur les relief du Tarn et dans le Lauragais, le vent d'Autan se lèvera avec des rafales jusqu'à 60/80 km/h attendues.

Jusqu'à 28 degrés dans le Var

Les températures minimales afficheront 4 à 8 degrés dans l'intérieur Bretagne, 8 à 12 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 16 degrés sur le littoral de la Côte d'Azur et la Corse. Pour les températures maximales, sur la moitié nord, le mercure variera de 16 à 21 degrés. Sur la moitié sud, le thermomètre grimpera de 22 à 25 degrés, jusqu'à 28 dans le Var.