La météo du jeudi 30 mai : encore très nuageux et humide au Nord, belle amélioration au Sud

La journée de jeudi sera encore très nuageuse et humide au Nord, tandis que le Sud bénéficiera d'une belle amélioration, selon les prévisions de Météo-France publiées mercredi.

Ciel nuageux près de la Manche

Sur un grand quart nord-ouest, soit des côtes de la Manche et du Benelux au Poitou et au Massif central, la journée débutera sous un ciel couvert, accompagné de pluies faibles ou de bruine. Ce temps maussade s'étendra avant midi vers l'Alsace et le Jura.

L'après-midi se poursuivra sous un ciel très nuageux près de la Manche, chargé avec quelques pluies sur le Grand Est et la Bourgogne Franche-Comté. Sur le reste de la moitié nord, le soleil refera quelques apparitions. Le Limousin et le Poitou-Charentes bénéficieront de plus larges éclaircies.

Jusqu'à 28 degrés dans le Sud

Dans le sud du pays, ce sera le retour du beau temps. Le soleil brillera généreusement et les températures amorceront une hausse. Seule la montagne corse se chargera en cumulus, avec un risque d'ondée au cœur de l'après-midi.

Mistral et tramontane souffleront plus modérément, entre 50 km/h et localement 70 km/h en rafales.

Les températures minimales seront comprises entre 7 et 13 degrés en général, entre 12 et 15 degrés près de la Méditerranée. Les températures maximales afficheront 18 à 23 degrés sur la moitié nord et l'Auvergne Rhône-Alpes, 22 à 26 sur le Sud-Ouest et les régions méditerranéennes, localement 27/28 sur le Languedoc et la Provence.