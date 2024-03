La journée de jeudi sera largement ensoleillée sur la moitié ouest du pays avec quelques averses orageuses à l'est, selon les prévisions de Météo-France. Le matin le ciel sera chaotique du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec des ondées éparses en particulier sur la Bourgogne-Franche-Comté.

L'après-midi les averses auront tendance a se replier sur le relief, avec une limite pluie-neige vers 2.300 mètres. Des éclaircies reviendront sur la Lorraine et Bourgogne, le ciel restera variable du sud Alsace aux Alpes du Nord et au Massif central.

Dans le Sud-Est, le temps sera sec et très doux en plaine, une fois dissipés quelques brouillards matinaux. Sur le relief, le ciel sera chargé avec des averses l'après-midi, voire un orage ou deux en fin de journée, en Lozère notamment.

Une journée largement ensoleillée

Sur une bonne moitié ouest du pays, la journée sera largement ensoleillée, avec là encore quelques grisailles matinales vite dissipées. Le ciel sera plus mitigé sur les régions bordant la Manche mais sans pluie, et sur les Pyrénées avec un faible risque orageux sur l'est de la chaîne.

Les températures minimales iront de 6 à 10 degrés en général du nord au sud, jusqu'à 13 sur le Pays basque et le Roussillon. Les maximales varieront entre 15 et 20 degrés sur la moitié nord, 20 et 24 au sud.