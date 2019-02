La météo du jeudi 21 février : grisailles tenaces au Nord, soleil partout ailleurs

Le temps jeudi connaîtra quelques grisailles tenaces au nord, tandis que l'après-midi s'annonce ensoleillé et doux partout ailleurs.

Des nuages bas et des brouillards le matin. Du Médoc, du Poitou-Charentes, des Pays de la Loire et de la Bretagne au nord de la Seine, ainsi que de la Lorraine au Val de Saône, la journée débutera souvent sous les nuages bas ou les brouillards. Le soleil grignotera lentement par le sud.

Dans l'après-midi, le soleil reviendra souvent généreusement sur le Nord-Ouest et en Bourgogne. En revanche, des plaques de gris peuvent résistera localement entre le bassin parisien, la frontière belge, la Champagne-Ardenne et le nord de la Lorraine. Au sud, les brouillards matinaux seront plus localisés, plutôt réservés au pourtour du Golfe du Lion et à la vallée de la Garonne. Ils se dissiperont plus vite. Le soleil dominera et seuls quelques petits nuages pourront encore s'inviter par moments sur les plages de la Corse et du Languedoc-Roussillon.

Jusqu'à 21 degrés sur le sud de l'Aquitaine. Jeudi matin, on observera parfois des gelées à l'est jusqu'au Centre, l'Auvergne, Midi-Pyrénées et l'arrière-pays méditerranéen. Il fera entre 1 et 5 degrés sur le Nord-Ouest. En journée, les températures atteindront souvent 12 à 17 degrés, sauf sous les nuages bas récalcitrants où les 10 degrés seront plus difficilement atteints. Au sud, il fera parfois jusqu'à 18 ou 19, voire 20/21 degrés sur le sud de l'Aquitaine.