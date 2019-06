La météo du jeudi 20 juin : toujours bien orageux

Le temps jeudi s'annonce toujours bien orageux, notamment des Pyrénées au Nord-Est, selon les prévisions de Météo-France. Des orages seront présents dès les premières heures du jour, des Pyrénées vers le Massif central jusque vers l'Alsace. Les cumuls de précipitation pourront être localement importants. Une sensible accalmie reviendra en fin de matinée sur le Sud-Ouest mais les averses localement orageuses persisteront encore par endroits. En revanche, les orages resteront bien actifs l'après-midi sur l'Auvergne et l'est du pays, de l'Alsace jusque dans l'intérieur de la Provence et les Alpes-maritimes.

Sur l'ouest du pays, de la Gironde à la Bretagne au Bassin parisien et aux Hauts-de-France, les conditions seront nettement plus calmes, le ciel sera plutôt assez bien ensoleillé et les averses resteront rares et très localisées. Un temps pluvieux et parfois orageux traversera rapidement le nord puis le nord-est du pays dans la matinée. Le soleil en revanche dominera tout au long de la journée sur le rivage méditerranéen. En fin de journée, une nouvelle dégradation orageuse s'annoncera à partir des Pyrénées pour s'étendre, dans la nuit, vers le Massif central et le Languedoc.

Températures en légère baisse

Les températures seront en légère baisse. Au lever du jour, le thermomètre affichera généralement 10 à 16 degrés, 8 à 14 sur un quart nord-ouest du pays, localement 16 à 17 dans le Sud-Ouest et 16 à 18 degrés en plaine d'Alsace et sur le littoral méditerranéen. L'après-midi, les maximales se situeront autour de 18 à 24 degrés, localement 25 à 26 dans le Sud-Ouest et en Alsace, et près de 28 à 32 sur les régions méditerranéennes et la Corse.