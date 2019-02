La météo du jeudi 14 février : une nouvelle belle journée ensoleillée

Jeudi sera une belle journée ensoleillée, selon les prévisions de Météo-France. Des conditions fortement anticycloniques se maintiendront sur tout le pays. Quelques brumes et brouillards souvent givrants seront présents au lever du jour sur la moitié Nord, mais ils se dissiperont rapidement en matinée.

Du vent sur le Golfe du Lion. La journée sera globalement très ensoleillée malgré de fins nuages d'altitude, et assez douce l'après-midi. Autour du Golfe du Lion, le Marin et l'Autan se renforceront un peu avec des rafales à 70 km/h, ils accompagneront des passages nuageux. Très compacts le matin, ils se déchireront un peu l'après-midi, et se replieront vers le Roussillon.

Jusqu'à 19 degrés sur le Pays basque. Les températures minimales seront encore bien fraîches avec des gelées généralisées au Nord, jusqu'à -5 ou -6 degrés dans l'Est. Les maximales seront en légère hausse avec 10 à 15 degrés sur la moitié Nord, 13 à 17 au Sud, localement 18 ou 19 degrés sur le Pays basque.