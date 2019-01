La météo du jeudi 10 janvier : souvent gris et faiblement neigeux près des reliefs

Jeudi, le temps sera souvent gris et faiblement neigeux près des reliefs, selon les prévisions de Météo-France. Sous un ciel qui restera bien chargé, quelques averses de neige jusqu'en plaine se produiront entre les Pyrénées, le Massif central, le Nord-Est et le nord des Alpes. Ces flocons concerneront principalement les versants du relief exposés au vent de nord.

Quelques ondées au Nord. Dans le Sud-Est, le ciel sera bien dégagé mais le mistral et la tramontane souffleront encore fort avec des rafales autour de 90 km/h. Les passages nuageux seront plus nombreux en Corse et porteurs de petites averses. Ailleurs, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies, avec des nuages tout de même généralement prédominants. Le ciel se chargera et deviendra couvert le long de la Manche en fin de journée. Cette nouvelle onde très faiblement active progressera un peu plus dans intérieur des terres du nord-ouest et nord du pays à partir de la soirée en donnant quelques précipitations près des frontières belges.

Gelées matinales. Le matin, de petites gelées entre 0 et -5 degrés seront fréquentes à l'intérieur des terres. Près des côtes, les minimales iront de 1 à 6 degrés. L'après-midi, il fera -1 à 3 degrés du nord-est au centre-est du pays, 3 à 8 degrés ailleurs, jusqu'à 7 à 13 degrés près de la Méditerranée.