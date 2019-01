La météo du dimanche 6 janvier : la grisaille progresse

Dimanche, une grande partie du pays sera sous une grisaille compacte et tenace, selon les prévisions de Météo-France. De la Lorraine et l'Alsace jusqu'à l'Auvergne et l'ouest de Rhône-Alpes, les nombreux nuages s'accompagneront de faibles précipitations, plus fréquentes sur le relief et donnant de la neige à partir de 300 à 500 m d'altitude le matin, de plus en plus éparses l'après-midi. Sur les bords de Manche, là aussi les nuages bien compacts pourront apporter quelques gouttes dès le matin, au fil de l'après-midi les petites pluies ou bruines s'étendront jusqu'aux Pays de Loire et Hauts-de-France.

Du soleil au Sud-Est. Sur le reste de la moitié nord, la grisaille, avec des brouillards parfois épais, sera encore bien présente. De même, une grande partie du Sud-Ouest se réveillera sous de nombreux brouillards parfois givrants ou nuages bas, souvent persistants toute la journée. En revanche, sur le relief des Pyrénées, jusqu'au pourtour méditerranéen et aux Alpes, ainsi que sur le sud-ouest du Massif central, le soleil brillera encore généreusement. Mais le vent restera sensible sur le Sud-Est, avec toujours du mistral et de la tramontane soutenus, soufflant jusqu'à 100 à 110 km/h, ponctuellement 120 km/h en basse vallée du Rhône.

Un mercure encore très froid. Les gelées seront encore fréquentes au Sud, les températures minimales s'abaisseront entre -6 à -1 degrés dans le Sud-Ouest et le Massif central. Ailleurs elles seront comprises entre -2 et +2 degrés en général, 1 à 5 degrés du nord de la Bretagne à la Normandie, Île-de-France, les Hauts-de-France jusqu'au nord de l'Alsace, 2 à 9 près de la Méditerranée.