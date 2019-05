La météo du dimanche 5 mai : temps variable et froid partout, venteux en Méditerranée

Le temps dimanche sera froid pour la saison, avec des gelées possibles, notamment dans le centre de la France, et variable sur l'ensemble du pays. Le sud méditerranéen sera marqué par un vent fort, selon les prévisions de Météo-France.

Du pourtour du Golfe du Lion à la Provence, le soleil dominera ce dimanche mais tramontane et mistral souffleront très fort toute la journée, entre 80 et 100 km/h en rafales, jusqu'à 110 en basse vallée du Rhône.

Sur l'est de PACA et la Corse, le ciel sera chargé d'averses. Ces dernières s'accompagneront parfois d'orage et de grêle tôt le matin sur la Côte d'Azur. En journée, le nord de la Corse sera le plus exposé aux précipitations localement orageuses. Sur l'île, ce mauvais temps s'accompagnera d'un vent turbulent d'ouest puis de nord avec des rafales jusqu'à 100 à 120 km/h.

Des éclaircies le matin de la Bretagne et du Cotentin aux plaines du Sud-ouest

Près des Pyrénées et surtout entre l'Auvergne Rhône-Alpes, la Franche-Comté et les Vosges, le début de journée sera très nuageux avec encore de petites chutes de neige à basse altitude, dès 400/600 m sur le Massif central, le Jura, les Préalpes et massifs savoyards. Dans l'après-midi, le Jura et surtout les Alpes du nord resteront encombrés avec un peu de neige à partir de 800/1000 m environ. De belles éclaircies reviendront ailleurs.

De la Bretagne et du Cotentin aux plaines du Sud-ouest, les éclaircies s'imposeront le matin. Elles seront temporairement plus timides dans les terres autour de la mi-journée avec la formation de bourgeonnements. Au nord, nuages et petites pluies traverseront le nord de la Seine et l'Ile de France en matinée. Ces petites ondées s'étendront au Centre, à la Bourgogne et au Grand Est l'après-midi. Un peu de soleil réapparaîtra alors par la Manche.

Jusqu'à 18 degrés près de la Méditerranée

On peut craindre le retour de petites gelées dans les terres avec notamment 0 à localement -2 degrés sur le quart nord-est jusqu'au Centre, le Limousin et l'Auvergne. Les gelées seront plus localisées ailleurs. En journée, les températures maximales plafonneront entre 9 et 12 degrés sur une grande moitié est du pays, entre 12 et 16 ailleurs, localement 17/18 près de la Méditerranée.