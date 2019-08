La météo du dimanche 4 août : encore ensoleillé

Dimanche la journée sera encore ensoleillée, selon les prévisions de Météo-France.

Du soleil un peu partout, malgré quelques nuages localement

Sur la moitié sud du pays, la journée sera encore bien ensoleillée et estivale, hormis sur le sud de l'Aquitaine où la grisaille matinale aura du mal à se dissiper, notamment vers le Pays basque. Dimanche après-midi, le relief pyrénéen se chargera aussi de nuages, parfois menaçants et accompagnés d'averses, voire d'orages sur l'est de la chaîne.

Au nord, malgré la présence d'un voile nuageux parfois dense qui altérera à peine l'impression de beau temps, la journée sera le plus souvent calme et agréable, l'atmosphère se réchauffera sensiblement l'après-midi. Toutefois sur la Bretagne et les régions proches de la Manche, les passages nuageux seront plus épais et pourront parfois s'accompagner de quelques gouttes.

Températures en hausse

Les températures minimales seront comprises entre 11 et 17 degrés sur la plupart des régions, entre 15 et 20 degrés sur l'extrême sud du pays, localement 21 à 23 au bord de la grande Bleue. Les maximales iront de 20 à 25 degrés sur la Bretagne et le Cotentin, de 24 à 29 degrés sur les autres régions proches de la Manche ainsi que près de l'Océan. Ailleurs, c'est à dire sur la majeure partie du pays, elles seront en hausse. Elles atteindront 29 à 34 degrés et même, jusqu'à 34 à 37 dans l'arrière-pays méditerranéen.