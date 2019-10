La météo du dimanche 27 octobre : pluie au nord et variable au sud

Le temps de dimanche sera pluvieux au nord et variable au sud de l'Hexagone, selon les prévisions de Météo-France. Une perturbation, venue de l'ouest, progressera lentement vers l'est et le centre du pays.

Le matin, il pleuvra faiblement en général du sud Bretagne et des Pays de la Loire à la région parisienne, les Hauts de France et la Champagne-Ardenne. Ensuite, de timides éclaircies reviendront près de la Manche, mais le vent va basculer au secteur nord-est et rafraîchira nettement l'atmosphère.

Ciel dégagé de la Provence à la Corse

L'après-midi les pluies faibles gagneront le Centre et la Lorraine, quelques gouttes débordent sur les Charentes, le nord du Massif central, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Alsace. Du Sud-Ouest aux Alpes, le ciel sera lumineux malgré quelques bancs de nuages d'altitude venant du nord.

Quelques brouillards matinaux en vallée de Garonne et du Rhône seront vite dissipés. En revanche côté Roussillon et littoral du languedocien, des entrées maritimes de nuages bas masqueront le soleil le matin, ils se morcelleront partiellement l'après-midi. De la Provence à la Corse, le ciel sera dégagé.

Les températures minimales iront de 6 à 12 degrés en général, jusqu'à 17 près de la Méditerranée. Les maximales plafonneront entre 11 et 15 degrés sur le quart nord-ouest du pays, elles varieront entre 16 et 20 du Nord-Est au Massif central, et entre 20 et 24 degrés au sud.