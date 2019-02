La météo du dimanche 17 février : une journée bien ensoleillée

Le temps dimanche sera généralement bien ensoleillé, sauf sur la Bretagne et autour du Golfe du Lion, selon les prévisions de Météo-France. Le temps sera souvent très nuageux autour du Golfe du Lion et en Bretagne, avec quelques gouttes possibles localement. Le ciel sera plus lumineux mais voilé par des nuages d'altitude des Pays de la Loire et de la Normandie aux Hauts-de-France.

Quelques brouillards matinaux. Sur le reste du pays, le soleil dominera largement, après la dissipation des quelques bancs de brouillards matinaux. Le vent d'autan demeurera modéré à assez fort, avec des rafales atteignant les 70 à 80 km/h ainsi que le vent du sud sur l'ouest des crêtes pyrénéennes.

Gelées matinales. Le matin, les gelées entre 0 et -2 degrés seront fréquentes du nord-est au centre-est du pays. Ailleurs, les minimales iront de 1 à 9 degrés de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 11 à 16 degrés au nord de la Loire et 14 à 19 degrés au Sud, voire jusqu'à 20 à 21 degrés au sud de la Garonne.