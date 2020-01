La météo du dimanche 12 janvier : gris avec quelques pluies au nord-ouest et au nord

Quelques pluies sont attendues dans la matinée en Bretagne et en Pays de Loire jusqu'aux Hauts de France selon les prévisions de Météo-France. Du sud-ouest vers le nord-est, les bancs de brumes et brouillards seront localement denses en matinée mais se dissiperont progressivement.

Dans l'après-midi de petites pluies se déclencheront du Poitou Charentes vers les Ardennes et la Lorraine alors que le ciel sera plus variable avec le retour de quelques éclaircies de la Bretagne vers les Hauts de France. Du sud-ouest vers l'Alsace nuages et belles éclaircies se partageront le ciel.

De -2 à 6 degrés par endroits

Sur les Pyrénées et le quart sud-est du pays le soleil l'emportera et brillera généreusement du matin au soir. Le vent d'ouest à sud-ouest sera encore sensible le matin près des côtes bretonnes et celles de la Manche, il faiblira progressivement en journée.

Les températures minimales seront bien fraîches avec des gelées par endroits, elles varieront de -2 à 6 degrés, 7 à 10 près des côtes bretonnes et de la Manche, en Provence et en Corse. Les maximales vont varier de 4 à 8 degrés sur le nord-est et le Centre-Est, 8 à 13 en général et jusqu'à 14 à 15 degrés autour de la Méditerranée et en Corse.