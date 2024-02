Sur un grand quart sud-est, mercredi matin le ciel sera très nuageux ou couvert avec un peu de neige à partir de 800 à 1000 m sur le Massif central et l'est des Pyrénées, selon les prévisions de Météo-France. À noter, six départements (Pas-de-Calais, Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde et Seine-et-Marne) resteront en vigilance orange pour des crues importantes en cours sur la Canche (62), la Dronne (16, 24, 17, 33), l'Isle (33, 24) et le Grand Morin (77).

En outre, les Pyrénées-Atlantiques (64) seront en vigilance orange avalanches. Sur les Alpes, la limite pluie-neige remontera vers 1.500 m, la neige se repliera progressivement sur les Alpes frontalières. Le mistral soufflera à 70 à 80 km/h en vallée du Rhône et accompagnera des averses. De même, il pleuvra faiblement sur l'ouest de l'Occitanie malgré une tramontane à 90 km/h. Sur les crêtes pyrénéennes, le vent du nord soufflera à 80 à 120 km/h.

Des températures fraiches

L'après-midi, des éclaircies se développeront sur la Provence et le nord du Languedoc. En Corse, en revanche le temps sera agité avec des averses parfois orageuses, donnant de bons cumuls localement avec de la neige au-dessus de 1600 mètres. Du Nord-Est au Sud-Ouest le soleil dominera largement après dissipation des grisailles matinales. Sur les régions bordant la Manche et la façade atlantique, le ciel sera bas et gris avec des bruines par moment. Des trouées se développeront l'après-midi des Hauts-de-France jusqu'en Aquitaine, le ciel restera couvert en Bretagne.

Les températures minimales iront de -2 à +3 degrés en général sur une moitié nord-ouest du pays, jusqu'à 7 en Bretagne sous la couverture nuageuse, et de 3 à 8 de l'Alsace à PACA et l'Occitanie. Les maximales varient entre 10 et 14 degrés du nord au sud avec des pointes à 15 à 18 degrés sur le pourtour méditerranéen.