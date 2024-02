Le temps mardi sera marqué par une accalmie généralisée à l'exception des Pyrénées, selon les prévisions de Météo-France, qui a placé sept départements en vigilance orange pour "crues" ou "avalanches". La vigilance orange "crues" sera en vigueur sur le Pas-de-Calais, la Seine-et-Marne, la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne et la Gironde. Des crues importantes sont prévues mardi sur la Dronne (sud-ouest), l'Isle (Gironde, Dordogne) et le Grand Morin (Seine-et-Marne).

Dans un flux de nord qui se généralisera sur la France, le ciel s'éclaircira sur le Nord-Ouest dès le matin. Le temps sera frais mais sec. Sur le quart nord-est, le ciel sera bas et gris au lever du jour et restera chargé l'après-midi. Au sud, le temps sera plus variable. Les nuages domineront et seront accompagnés de pluies éparses sur le Sud-Ouest, essentiellement le matin.

Sur le relief, les précipitations persisteront et s'accentueront. Sur le Massif central la limite pluie-neige se situera vers 1.000 m, quelques centimètres tomberont sur le Limousin et surtout l'Auvergne. Sur les Alpes, la limite pluie-neige, vers 1.000 à 1.200 m le matin, remontera vers 1.300 à 1.600 m l'après-midi, les précipitations se concentrant progressivement sur les crêtes frontalières.

Des précipitations sur les Pyrénées

Le ciel sera également couvert de la vallée du Rhône à la Provence et en Corse, avec des averses en journée. Le ciel sera plus lumineux autour du golfe du Lion avec une tramontane à 70 à 80 km/h.

C'est sur les Pyrénées que les précipitations seront les plus soutenues et durables. La limite pluie-neige sera basse, vers 700 m le matin et 1.000 m l'après-midi. Les précipitations seront abondantes sur les Pyrénées-Atlantiques, jusqu'à 60 à 100 mm localement sur la montagne basque. On attend plus de 20 à 30 cm de neige sur une bonne moitié ouest des Pyrénées, localement 50 cm au-dessus de 1.500 m, plutôt 10 à 20 cm à l'est, localement 30 cm.

Le département des Pyrénées-Atlantiques sera en vigilance orange "avalanches". "Le risque d'avalanches va devenir fort (4 sur 5) sur les massifs du Pays Basque et d'Aspe-Ossau", dans la partie occidentale des Pyrénées, ont expliqué les météorologues. "De grandes avalanches sont attendues (mardi), elles peuvent toucher les routes de montagne dans les couloirs habituels et parfois des infrastructures des stations de ski", ont-ils précisé.

Les températures seront en légère baisse. Les minimales iront de 2 à 6 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 8 en bord de mer et 10 en Corse. Les maximales plafonneront entre 7 et 11 degrés, localement 12 à 14 degrés près de la Méditerranée et en vallée du Rhône, jusqu'à 16 en Corse.