Le ciel sera couvert mercredi sur la quasi-totalité du pays et pluvieux sur le nord-ouest dans la journée, selon les prévisions de Météo-France. Hormis sur la Corse et l'extrême sud-est du pays le matin, les nuages seront omniprésents toute la journée sur l'ensemble du territoire.

Des pluies soutenues

Il pleuvra dès le début de journée au nord d'une ligne allant de l'estuaire de la Loire vers le Nord-Pas-de-Calais. Ces pluies seront soutenues en Bretagne, accompagnées d'un vent de sud-ouest soufflant jusqu'à 70 km/h.

L'après-midi, les pluies s'étendront de l'estuaire de la Garonne en direction du Luxembourg, elles seront abondantes de la Bretagne à la frontière belge, durables et plus fortes du Finistère au golfe du Morbihan sous l'effet du vent de sud-ouest. Ce vent concernera également les côtes de la Manche, jusqu'à 80 km/h du côté de la pointe du Cotentin et du détroit du Pas-de-Calais.

Jusqu'à 18 degrés le long des Pyrénées

La nuit suivante, ces précipitations continueront leur progression vers le sud pour arroser les deux tiers sud du pays, avec des chutes de neige sur les Alpes à partir de 1.400 m. Le vent de secteur sud-ouest atteindra 70 à 80 km/h sur le relief du Massif central et des Vosges.

Au lever du jour, le thermomètre affichera entre 2 et 8 degrés dans l'intérieur, entre 8 et 11 en bord de mer. Les maximales s'échelonneront de 9 à 11 degrés des frontières du nord-est à 15 à 18 le long des Pyrénées et de l'arc méditerranéen.