Le matin, on retrouvera un temps faiblement pluvieux du Sud-Ouest au Nord-Est et jusqu'aux Alpes du nord, tandis qu'un ciel d'averses prendra le relais de la Bretagne aux départements côtiers de la Manche. Sur le pourtour du golfe du Lion et sur PACA, le temps sera plus calme, avec tout au plus quelques bancs de grisaille par endroits.

Un ciel chaotique ce vendredi

L'après-midi, sur les deux tiers nord du pays, le temps deviendra instable avec un ciel chaotique, accompagné de giboulées. Ces averses seront parfois accompagnées de grésil et pourront tourner à l'orage sur un grand quart nord-est. Sur le tiers sud, le temps restera plus calme, avec un soleil généreux, mais quelques gouttes ne sont pas exclues sur le Sud-Ouest. En soirée et la nuit suivante, l'amélioration gagnera la moitié ouest, et les averses n'arroseront plus que le flanc est du pays. Il neigera encore un peu sur les Alpes au-delà de 1.900 m.

Des rafales jusqu'à 70 km/h

Le vent de sud-ouest soufflera toute la journée entre 60 et 70 km/h sur les côtes de Manche. À l'intérieur des terres, le vent aura tendance à se renforcer sous les averses l'après-midi avec des rafales à 50/60 km/h, localement 70 km/h.

Les températures minimales seront plus fraîches du Centre-Est au nord de PACA avec 3 à 8 degrés. Elles seront plus douces ailleurs avec 8 à 11 degrés. Côté maximales, malgré une baisse, elles resteront encore douces, comprises entre 13 et 17 degrés, localement 18 à 21 au sud de la Garonne et sur le Sud-Est.