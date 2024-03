La météo du 09/03/2024 : ce samedi, un épisode méditerranéen marqué sur le Sud-Est

Après une accalmie de courte durée, un nouvel épisode pluvieux viendra samedi concerner le pays pour ce début de week-end, selon les prévisions de Météo France. La Charente-Maritime restera en vigilance orange crues. En outre, l'opérateur météo a placé en vigilance orange pluie-inondations les départements des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche et du Var pour la journée de samedi. Ce dernier département est également passé en vigilance orange crues tôt samedi, selon le dernier bulletin de l'institut météorologique publié à 06H00.

La Loire et la Haute-Loire en vigilance orange vent

Les départements de la Loire et de la Haute-Loire seront également en vigilance orange vent. Les régions du sud-est seront les plus impactées, à la fois par un fort vent de Sud-Est, et surtout par d'importantes quantités de précipitations durant la journée et la nuit suivante. Les cumuls pourraient encore dépasser les 100 mm par endroits sur les départements du Var et des Alpes-Maritimes.

Les Cévennes ardéchoises seront aussi fortement arrosées, avec également de la neige au-delà de 1.200 m en journée, puis 800 à 1.000 m la nuit suivante. Le vent de Sud-Est soufflera encore fort sur le quart sud-est, avec des rafales de 70/80 km/h en général, voire plus sur les reliefs.

Des pluies plus faibles remonteront jusqu'à la Bretagne en matinée, se décaleront vers la Normandie, l'Ile-de-France et l'Auvergne l'après-midi, puis vers l'est en soirée tout en perdant de leur activité, épargnant seulement l'extrême nord-est.

Entre 2 et 6 degrés au nord

Sur la façade ouest, un ciel de traîne, verra une alternance d'éclaircies et de passages d'averses. Le relief pyrénéen sera très venté, et bien arrosé, avec de la neige à partir d'environ 1.500 m, tandis que les précipitations seront beaucoup plus éparses, voire quasiment absentes du Roussillon à la région toulousaine, où le vent d'autan sera fort le matin.

Les températures minimales seront comprises entre 2 et 6 degrés au nord, entre 4 et 8 degrés au sud, jusqu'à 10°C en bord de Méditerranée. Les maximales seront assez homogènes avec 10 et 15 degrés, et toujours jusqu'à 17°C en Corse.