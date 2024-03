De Rhône-Alpes à l'Alsace, le ciel restera mercredi très nuageux avec quelques pluies persistantes en journée, tandis que sur le Jura et les Alpes du Nord, la limite pluie-neige se situera vers 700 à 900 m, selon les prévisions de Météo France. Des Hauts-de-France à la Haute Normandie, jusqu'à la Champagne-Ardenne et la Bourgogne, les averses de la matinée s'espaceront au fil des heures mis-part sur la Seine Maritime où elles resteront actives.

Sur la façade atlantique jusqu'au Nord de Midi-Pyrénées, les nuages seront bien présents et accompagnés parfois d'ondées près de l'océan. La vigilance orange crues restera de mise pour la Charente-Maritime. Plus près des Pyrénées ainsi que sur la Grande Bleue, le soleil dominera dès le matin. Les éclaircies gagneront ensuite progressivement par le Sud au fil de l'après-midi.

Des averses en Corse

En Corse, le temps sera agité avec de fréquentes averses. Des orages seront possibles en cours d'après-midi. La neige est prévue sur les reliefs à partir de 800/1.000 m. En région Centre, après la dissipation des brouillards matinaux, le temps sera sec avec de belles périodes ensoleillées.

Tramontane et mistral souffleront jusqu'à 60 à 70 km/h puis faibliront en soirée. L'après-midi, le vent d'ouest atteindra 70/90 km/h près des Bouches de Bonifacio.

Les températures minimales varieront de 1 à 6 degrés, localement 0 ou -1 degrés sur les Ardennes ou les Pays de la Loire ainsi que près des reliefs. Les maximales s'échelonneront entre 9 et 12 degrés, entre 12 et 14 degrés près du littoral Atlantique, jusqu'à 13 à 17 degrés sur le sud Aquitaine et le pourtour méditerranéen.