La météo du 04/11/2024 : un lundi sous le soleil, à l'exception de la Bretagne

C'est un lundi sans pluie qui s'annonce ce lundi en France. Après un dimanche particulièrement agréable, cette nouvelle journée de novembre s'annonce plutôt ensoleillée, malgré le passage de quelques nuages sur la côte atlantique dans l'après-midi. Ce lundi matin, le quart nord-ouest du pays sera sous de nombreux nuages bas, pouvant se transformer localement en brouillard, tandis que l'Alsace et la région Paca se lèveront sous un grand soleil. Côté température, le thermomètre n'affichera pas plus de 11 degrés dans le nord du pays à Brest, tandis que Nice et Marseille afficheront près de 19 degrés.

Des températures d'un moins de septembre ?

Dans l'après-midi, le temps se lèvera sur les alentours de Paris et de Lille pour laisser place au soleil, tandis que les nuages persisteront en Bretagne. Partout ailleurs sur le pays, le ciel sera dégagé, même si quelques entrées nuageuses sont à noter entre Bordeaux et Biarritz. Côté température, le thermomètre affichera seulement 8 degrés ce lundi après-midi au nord de Strasbourg, 15 à Paris, 19 à Nantes et même plus de 20 degrés dans une large partie du sud. Seul Montpellier fera office d'exception dans la zone avec uniquement 19 degrés attendus.

Enfin, la soirée sera, elle aussi, dégagée avant de laisser place au cours de la nuit à quelques gouttes dans l'Hérault et au brouillard de la Bretagne jusqu'en Alsace, avant une journée de mardi qui devrait être similaire en tout point ou presque à celle de ce lundi.