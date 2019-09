La météo de vendredi : toujours des nuages au sud, plein soleil ailleurs

De l'ouest de PACA au Roussillon, jusqu'aux contreforts du Massif central, dès le matin le ciel sera encombré par des nuages bas et quelques ondées seront possibles. Sur l'est de PACA et la Corse, là aussi les nuages seront nombreux, plus menaçants sur le relief avec des averses, en revanche les bordures côtières profiteront de belles éclaircies. Du sud de l'Aquitaine au reste de l'Occitanie, les périodes ensoleillées seront contrariées par des passages nuageux, parfois accompagnés d'ondées sur les Pyrénées et près de l'Océan. Par contre, le vent d'autan va se lever en matinée, et souffler jusqu'à 60 à 80 km/h à partir de l'après-midi.

Sur le reste du pays, le soleil brillera généreusement du matin au soir. Le vent de nord-est à est restera sensible sur le nord du pays. Au petit matin, les minimales afficheront 3 à 10 degrés des frontières du nord au Centre et Auvergne-Rhône-Alpes, 7 à 13 degrés dans le nord-ouest, 13 à 19 degrés dans le sud.

Les maximales seront en hausse, comprises entre 19 et 24 degrés au bord de la Manche et près des frontières du nord, entre 22 et 29 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 28 à 32 dans le Sud-Ouest.