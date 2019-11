La météo de vendredi : temps encore perturbé sur un grand quart sud-est

Le temps sera encore perturbé vendredi sur un grand quart sud-est, après une soirée marquée par de fortes précipitations et/ou des chutes de neige dans les 11 départements placés en alerte orange, prévoit Météo-France. Les risques d'orages et de fortes précipitations concernent les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Var. Ce dernier département est également concerné par un risque de fortes vagues et de submersion du littoral, tout comme les Alpes-Maritimes. Météo-France a également placé jeudi le Var en vigilance orange "crue".

Plus au nord, sept départements sont menacés par de possibles "chutes de neige importantes et précoces dans la saison, dans des proportions inhabituelles" : le Rhône, la Loire, la Saône-et-Loire, l'Ardèche, ainsi que l'Ain, la Drôme et l'Isère. Dans la soirée de jeudi, de PACA jusqu'à l'est du Massif central, Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, le temps va rester très perturbé, les précipitations seront parfois soutenues et durables. Près de la mer, des orages se produiront, les pluies parfois très intenses donneront de forts cumuls en peu de temps et seront accompagnées d'une forte activité électrique, parfois de la grêle et de fortes rafales de vent. Sur l'est de PACA, le vent de sud à sud-est se renforcera, tandis que de fortes vagues déferleront, pouvant engendrer des submersions sur les parties basses du littoral.

Entre 20 et 30 cm de neige dès 300 mètres d'altitude

Plus au nord, du sud et l'est du Massif central à Rhône-Alpes et les Alpes du Sud, jusqu'au sud de Bourgogne-Franche-Comté, l'activité pluvieuse sera souvent soutenue, mais dans une atmosphère qui va vite se refroidir, la pluie se transformera en neige, dès 300 m à 500 m d'altitude, mais souvent jusqu'en plaine. Les chutes de neige seront parfois copieuses et dureront jusqu'en milieu de nuit, avant de faiblir. Sur les départements en vigilance orange, on attend entre 20 et 30 cm de neige au sol vers 300 m d'altitude.

Vendredi, sur les Alpes du Sud, Auvergne-Rhône-Alpes, le Jura, jusqu'à la Bourgogne, le temps sera encore perturbé en début de journée avec des chutes de neige à très basse altitude, voire en plaine. Dans la matinée, du Massif central aux Alpes, une accalmie se dessinera avec des précipitations de plus en plus éparses. Par contre, de la Franche-Comté aux Hauts de France, la Haute-Normandie, jusqu'à la région parisienne et au Berry, le temps sera couvert et faiblement pluvieux. Quelques flocons pourront même parfois se mêler à la pluie. L'après-midi l'accalmie gagnera peu à peu tout le quart nord-est.

Pluies orageuses en Corse

Près de la Manche et de l'océan, dès le matin les nuages seront menaçants avec de nombreuses averses. Ce temps agité s'étendra en matinée de la côte aquitaine aux Pyrénées, alors que de la Normandie à la Bretagne et aux Pays de Loire les averses se renforceront l'après-midi et le soir. Sur la Corse, des pluies parfois orageuses s'installeront et donneront parfois de bons cumuls. Dans l'après-midi, l'arc méditerranéen sera aussi concerné par des pluies orageuses, parfois marquées sur la Provence. Sur le reste du pays, les conditions resteront calmes, mais après la dissipation de la grisaille matinale les nuages seront prédominants.

Les minimales seront hivernales avec -1 à +3 degrés en général, 4 à 8 degrés sur les côtes et 9 à 12 degrés en Corse. Les maximales seront comprises entre 3 et 8 degrés dans le nord-est, 5 à 10 degrés ailleurs, 13 à 17 degrés sur le bord de Méditerranée.