La météo de vendredi 14 février : retour d'un temps calme souvent très nuageux

Retour vendredi d'un temps calme et souvent très nuageux sur le nord du pays, selon les prévisions de Météo-France. Sur la façade est du pays, des averses éparses persisteront encore en matinée. Il neigera très faiblement en tout début de journée sur le Jura à partir de 1.000 mètres et sur les Alpes du Nord à partir de 1200 mètres. Ailleurs, sauf du sud de l'Aquitaine à la Méditerranée où le ciel sera plutôt bien dégagé et ensoleillé, les grisailles seront nombreuses et le ciel restera bien gris une bonne partie de la matinée.

L'après-midi, les éclaircies gagneront peu à peu le Massif central puis le nord-est du pays. Le ciel demeurera très nuageux au nord d'une ligne Bordeaux/Nancy. Sur la Bretagne, le temps deviendra pluvieux en cours d'après-midi mais les pluies resteront faibles.

Le vent d'ouest restera sensible, avec des rafales de 70 à 90 km/h entre le littoral varois et les caps exposés de la Corse le matin, puis faiblira l'après-midi. Les températures minimales seront globalement comprises entre 2 et 6 degrés, et 7 à 11 près de l'Atlantique et de la Méditerranée. Les maximales s'échelonneront entre 9 et 14 degrés en général, jusqu'à 15 à 20 degrés dans le Sud-Est et plus localement dans le Sud-Ouest.