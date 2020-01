La météo de vendredi 10 janvier : pluie et neige au programme

Le ciel sera encore bien chargé vendredi avec des averses du Sud-ouest aux régions de l'est et le retour de la neige en montagne, notamment sur les Pyrénées, selon les prévisions de Météo-France. Excepté quelques éclaircies sur la façade atlantique, le ciel sera encore bien couvert sur le pays, ponctué de pluies ou d'averses. Progressivement en journée, un temps sec avec des éclaircies se rétablira de la Bretagne aux plaines d'Aquitaine, puis de la Normandie à la Flandre. Le ciel s'éclaircira également en Languedoc-Roussillon sous l'effet d'une tramontane de 50 à 70 km/h en rafales.

Sur le reste du pays, les nuages resteront prédominants mais l'activité s'atténuera peu à peu: les averses deviendront plus faibles l'après-midi. Quelques ondées traîneront aussi sur la PACA et l'ouest de la Corse. En montagne sur les Alpes du nord, le Massif Central et surtout sur les Pyrénées, il neigera à partir de 1200 m environ. Temporairement le matin, un peu de neige se produira vers 800/1000 m sur les Préalpes.

Le matin, les températures, en baisse, afficheront 3 à 7 degrés en général, 7 à 10 sur le pourtour du Golfe du Lion. Les maximales perdront également quelques degrés par rapport à la veille: il fera entre 8 et 12 degrés sur la majeure partie du pays, 13 à 16 près de la Méditerranée.