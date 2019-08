La météo de samedi : un temps plutôt bien ensoleillé, sauf sur les régions proches de la Manche

Le temps sera plutôt bien ensoleillé samedi, sauf sur les régions proches de la Manche, prévoit Météo-France. La journée débutera sous un ciel bien ensoleillé sur la quasi-totalité du pays, même si la nébulosité sera importante des Hauts-de-France vers le Grand-Est. Un ciel plus nuageux et des poches de grisaille masqueront également le ciel de Bretagne en début de journée.

En cours de matinée et jusqu'en début d'après-midi, des ondées éparses seront possibles sous un ciel nuageux de la Bretagne vers la Normandie. Un voile de nuages élevés couvrira peu à peu la moitié nord du pays. L'après-midi, le soleil dominera sur une bonne moitié sud du pays ainsi que sur les Pays-de-la-Loire et le Centre-Val-de-Loire. Les nuages d'altitude se feront de plus en plus denses de la région parisienne au Nord-Pas-de-Calais. Des cumulus bourgeonneront sur les massifs et quelques averses seront possibles sur le relief de la Corse et des Pyrénées.

Jusqu’à 35 degrés dans la vallée de la Garonne et en Provence

Au lever du jour, le thermomètre affichera de 11 à 17 degrés globalement sur l'ensemble du pays, et autour de 20 degrés sur le littoral méditerranéen. Les températures maximales atteindront 21 à 23 le long des côtes de la Manche, et seront en hausse sur le reste du pays, variant généralement de 27 à 31 degrés, avec des pointes de 32 à 35 dans la vallée de la Garonne et en Provence.