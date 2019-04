La météo de samedi : un temps perturbé et des pluies orageuses

Le temps samedi sera perturbé sur l'ouest, et pluies orageuses seront soutenues sur le Sud-Est, selon les prévisions de Météo-France. De la Bretagne et la Normandie à la région PACA, le temps sera pluvieux, avec un bon cumul de pluies sur le relief cévenol.

Des rafales de vent jusqu'à 100 km/h. Les pluies pourront être orageuses vers la Méditerranée, du Languedoc-Roussillon (le matin) à PACA (l'après-midi) avec des orages localement violents accompagnés de rafales de vent jusqu'à 100 km/h localement sous les orages. La limite pluie-neige se situera sur le Massif central de 800 à 1.000m, 600 à 800m localement le matin, 1.500m sur le sud des Alpes.

Sur les régions Pays de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages qui pourront donner des averses, surtout l'après-midi, localement un coup de tonnerre est possible près de l'océan. La limite pluie-neige se situera sur les Pyrénées autour de 1.000/1.200m.

Jusqu'à 20 degrés dans le quart nord-est. Des Hauts-de-France au Grand-Est et Franche-Comté, le temps va rester calme et ensoleillé. Par contre, de la Haute-Normandie à la Bourgogne et jusqu'à Rhône-Alpes, les éclaircies matinales seront contrariées par des passages nuageux de plus en plus épais et parfois quelques gouttes. Les minimales iront de 0 à 7 degrés en général, 6 à 10 au bord de la Méditerranée. Les maximales varieront de 15 à 20 degrés dans le quart nord-est et de 10 à 16 degrés ailleurs.