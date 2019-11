La météo de samedi : le Sud-Est en alerte orange pluie-inondation, orage, vent fort et crue

Les bords de la Méditerranée seront encore samedi en vigilance orange en raison de pluie-inondation, orages, vent fort et crue, selon un bulletin de Météo-France diffusé vendredi. Ailleurs, le temps sera couvert et souvent faiblement pluvieux. Près de la Méditerranée, les pluies s'intensifieront sur le relief cévenol, puis en soirée sur la plaine gardoise et héraultaise, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, avec un caractère orageux pour ces 5 départements côtiers.

Les risques de pluie-inondation concerneront 7 départements : Ardèche (07), Lozère (48), Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Gard (30), Hérault (34) et Var (83). Ces 5 derniers départements seront également en orange pour Orages (30, 34 et 83). Et 3 départements seront en vigilance orange pour vent fort: Ardèche (07), Isère (38), Loire (42). En outre, les départements de l'Ardèche (07), de l'Aveyron (12), des Bouches-du-Rhône (13), du Gard (30), de l'Hérault (34), de la Lozère (48) et du Var (83)seront en vigilance orange pour risque de crue.

Des orages accompagnés de grêle sur le Sud-Est

D'ici à samedi soir, on attend 200 à 300 mm de pluie sur le relief cévenol avec des intensités de l'ordre de 15 à 30 mm par heure. Sur les plaines Gard, l'est de l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, les pluies orageuses pourront donner des cumuls de 80 à 120 mm, voire jusqu'à 180 mm sur les Préalpes de Grasse. Sur le Var, les pluies orageuses donneront des cumuls généralement compris entre 120 et 150 mm, localement 180 à 250 mm voire ponctuellement un peu plus. Les orages déverseront 40 à 80 mm quelques heures, parfois accompagnés de grêle, de fortes rafales, voire de phénomènes tourbillonnaires près des côtes. Ces fortes pluies devraient s'atténuer nettement en fin d'après-midi de samedi côté Cévennes, mais il faudra attendre la nuit de samedi à dimanche pour la région PACA.

Des rafales jusqu'à 120 km/h en Ardèche

Phénomènes aggravants, le vent soufflera en tempête sur les sommets cévenols, très fort près du littoral. Des fortes vagues seront également attendues sur le littoral du Languedoc à partir de la nuit prochaine. Pour les 3 départements en vigilance orange vent : le vent de sud-est continuera de se renforcer dans les prochaines heures de vendredi, il sera particulièrement fort jusque samedi matin sur les hauteurs du Massif central, avec 100 à 120 km/h attendus sur le plateau ardéchois et les hauteurs du Pilat, et plus de 100 km/h possible sur l'agglomération de Saint Etienne et la vallée du Gier en descendant vers Givors. Le vent sera fort en montagne sur le Vercors et les Alpes intérieures avec des rafales supérieures à 100 km/h en altitude pouvant contrarier l'activité des stations de sports d'hiver. Ce vent pourra également concerner les secteurs de plaine où les structures ont déjà été fragilisées par les chutes de neige de la semaine dernière.

Samedi, les fortes pluies orageuses se poursuivront du Languedoc à la Côte d'Azur, accompagnées par un fort vent d'est à sud-est avec des rafales pouvant dépasser les 100 km/h sur les côtes et les hauteurs. Des averses déborderont en Corse, ainsi que quelques orages sur la côte orientale balayée par un vent de sud-est soutenu. En bordure des départements en vigilance orange, les pluies seront modérées de l'Auvergne aux Alpes, avec une limite pluie-neige vers 1.700 à 1.800 m, s'abaissant vers 1.200 m en soirée sur le Massif central, quand les précipitations faiblissent.

Un temps couvert sur le reste du pays

Sur le reste de l'Hexagone, le temps sera maussade. Il sera couvert et faiblement pluvieux du Nord à la Bourgogne, une bonne partie de la journée sur le littoral atlantique et l'après-midi sur le Sud-Ouest. De la Normandie au Centre, et sur le Nord-Est, le temps sera plus sec mais le ciel très chargé, avec des grisailles matinales souvent lentes à se dissiper notamment en plaine d'Alsace. Le vent d'ouest tournera à l'ouest sur la façade atlantique et souffle à 60/70 km/h, localement 80/90 en Aquitaine. La tramontane prend le relais l'après-midi et atteint les 100 km/h sur le Roussillon en fin de journée et soirée.

Les températures continueront de légèrement se radoucir avec des minimales entre 6 et 10 degrés en général, encore 2 à 5 sur le Grand Est, à l'opposé 10 à 13 degrés près de la Méditerranée. Les maximales plafonneront entre 7 et 10 degrés sur le Grand Est, ailleurs elles iront de 10 à 14 degrés en général, 15 à 17 sur le pourtour méditerranéen, 17 à 19 en Corse.