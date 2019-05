La météo de mercredi : épisode pluvieux à travers tout le pays

Mercredi, un épisode pluvieux traversera le pays d'ouest en est, avec un renforcement du vent dans le Nord-Ouest en soirée, selon les prévisions de Météo-France. En Bretagne, Pays de la Loire, dès le matin, le temps sera instable, des averses, localement orageuses et accompagnées de rafales de vent, se déclencheront sous un ciel bien chargé. En soirée, un nouveau passage pluvieux modéré affectera la Bretagne. De la Normandie aux Hauts-de-France, après des pluies matinales, soutenues en Haute-Normandie et Picardie, le temps prendra un caractère orageux avec des averses.

Sur l'Île-de-France et le Centre, il faudra aussi compter sur un risque d'ondées orageuses. De la Gironde, au Poitou-Charentes et au Limousin, ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Nord-Est, la perturbation amènera beaucoup de nuages et de la pluie, en particulier sur le relief cévenol.

Températures en hausse

Ce temps perturbé progressera lentement vers l'est. A son passage, temporairement, les ondées pourront être conséquentes. L'après-midi, sur le nord de l'Aquitaine et en Poitou-Charentes, il y aura moins de précipitations mais des averses pourront encore se développer par endroits. Sur le sud de l'Aquitaine, en Midi-Pyrénées, sur le Roussillon et en PACA, l'accalmie matinale sera remplacée par une faible instabilité, des averses avec isolément un coup de tonnerre seront possibles. En Corse, le temps sera variable, avec un faible risque d'ondées. En soirée, la perturbation intéressera encore la façade est du pays.

Côté vent, l'autan modéré sera présent dès le matin. En vallée du Rhône et val de Saône, le vent de sud sera bien présent, toute la journée. En soirée, sur les côtes bretonnes et de Charente-Maritime, le vent de sud-ouest se renforcera avec des rafales de 100 à 110 km/h, jusqu'à 80 à 90 km/h dans l'intérieur des terres. Les minimales varieront de 5 à 9 degrés au nord à 6 à 13 degrés au sud. Les maximales s'échelonneront de 15 à 19 degrés jusqu'à localement 23 en Midi-Pyrénées.