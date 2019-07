La météo de mercredi 17 juillet : voilé mais toujours sec et chaud

Excepté quelques averses parfois orageuses sur la moitié sud, le temps mercredi, souvent voilé, restera chaud et sec sur la majeure partie de la France. Quelques averses alterneront avec des périodes ensoleillées notamment sur les massifs.

Le soleil restera notamment caché près des Pyrénées où des averses se déclencheront. Elles prendront un caractère orageux dans l'après-midi. Quelques ondées se produiront également sur les Alpes et le relief corse.

Ailleurs, le ciel sera voilé sur une bonne moitié est. Ce voile de nuages s'étendra également sur la Bretagne en passant par la région parisienne. Dans l'après-midi, des éclaircies parviendront à se développer mais le ciel restera plus chargé au nord de la Seine. Du Sud-Ouest au Centre, en revanche, le soleil sera bien présent. Sur les régions méditerranéennes, le ciel sera plutôt gris. Le soleil fera tout de même de belles apparitions en deuxième partie de journée mais sera plutôt timide sur la Provence et la Corse.

Les températures minimales seront comprises entre 8 et 13 degrés au nord de la Seine et du Massif central au Centre, 13 à 19 degrés ailleurs, 17 à 23 degrés autour du golfe du Lion. Les maximales afficheront 19 à 24 degrés de la pointe bretonne à la côte d'Opale, 25 à 33 degrés sur le reste du pays du nord au sud, localement 34 à 35 degrés sur le Languedoc-Roussillon.