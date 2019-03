La météo du mardi 5 mars : un temps beaucoup plus calme

Le temps sera plus beaucoup plus calme mardi, selon les prévisions de Météo-France. Le ciel restera chargé de la Normandie et des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est avec des averses, localement orageuses le matin, et un vent de sud-ouest modéré.

Des éclaircies grandissantes au fil de la journée. Partout ailleurs, le temps s'améliorera. Les éclaircies, parfois timides le matin avec encore des ondées au nord de la Loire, s'élargiront en journée. Le soleil dominera l'après-midi au sud de la Garonne, autour de la Méditerranée et en Rhône-Alpes.

Fortes rafales en Bretagne et dans les Pyrénées. Sur le Nord-Ouest, une nouvelle perturbation océanique abordera la Bretagne et le Cotentin en fin de journée avec un ciel couvert et un temps pluvieux. Le vent de sud se renforcera en Bretagne avec des rafales vers 80/90 km/h. Le vent sera violent sur les crêtes pyrénéennes en soirée et la nuit suivante avec des rafales dépassant les 100 km/h.

Jusqu'à 21 degrés dans le Sud. Les températures minimales varieront globalement de 2 à 9 degrés, 9 à 11 en Corse. Les maximales s'échelonneront de 10 à 17 degrés, et jusqu'à 18 à 21 degrés au sud de la Garonne et sur les bords de la Méditerranée.