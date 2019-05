La météo de mardi : ensoleillée, petite instabilité sur la Corse et l'extrême sud-est

Mardi, le temps ensoleillé va continuer avec toutefois une petite instabilité sur la Corse et l'extrême sud-est, selon les prévisions de Météo-France. Sur les Alpes du sud, l'est de PACA et la Corse, des nuages feront leur apparition. Dans l'après-midi et soirée, Ils pourront devenir menaçants et donner des averses localisées, surtout sur les reliefs, avec une limite pluie-neige au delà de 2000m.

Dans le Nord-Est et les Alpes du nord, en matinée, quelques bancs nuageux inoffensifs garniront le ciel. Ces nuages se limiteront, l'après-midi, au relief. Sur le reste du pays, le temps sera calme et sec. Le ciel sera clair avec, temporairement, quelques passages de nuages d'altitude sans incidence sur l'ensoleillement.

Des températures toujours fraîches le matin. Les températures matinales resteront fraîches, dans le Nord et le Grand-Est, avec un mercure qui oscillera entre 3 à 6 degrés. Sur le littoral méditerranéen, il fera plus doux, les minimales avoisineront 13 à 14 degrés. Sur les autres régions, le thermomètre affichera, au lever du jour, 6 à 11 degrés.

En journée, les températures varieront de 14 à 19 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 20 à 22 en Bretagne et de 19 et 23 degrés sur la moitié sud, jusqu'à 25 dans les Landes et l'Aude.