La météo de mardi : encore une belle journée !

Au nord de la Loire jusqu'en Alsace, le ciel sera très nuageux voire couvert, avec quelques brumes ou bancs de brouillard se dissipant rapidement près de la Manche, selon un bulletin de Météo-France publié lundi.

En revanche, au nord de la Seine, les éclaircies se développeront dans la journée avec toutefois des températures moins élevées que les jours précédents. L'après-midi, ces éclaircies domineront sur la moitié nord, avec quelques nuages résistants de la Bretagne au Centre, à la Bourgogne et à l'Alsace. nAu sud, le temps sera estival. Une légère grisaille matinale sera vite dissipée sur la côte aquitaine, quelques bancs nuageux traîneront sur la Côte d'Azur, et des cumulus seront présents en montagne, pouvant très ponctuellement aller jusqu'à l'averse sur les Pyrénées. Ailleurs le soleil s'imposera du matin au soir et il fera chaud l'après-midi.

Le matin, les températures iront de 10 à 14 degrés sur la moitié nord et de 13 à 20 degrés au sud. L'après-midi, il fera entre 18 et 27 degrés au nord de la Loire et sur le Grand Est, de 28 à 33 degrés au sud et localement 34 ou 35 degrés dans le Gard et le Vaucluse.

>> Voici les températures relevées ce lundi à 16 heures, suivies des minimales prévues dans la nuit de lundi à mardi :

Lille : 22/10

Paris : 26/16

Strasbourg : 28/15

Brest : 16/15

Bordeaux : 32/17

Nantes : 29/13

Toulouse : 30/17

Lyon : 32/16

Clermont-Ferrand: 32/14

Marseille : 28/17

Ajaccio : 27/17